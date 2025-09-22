Стив Нэш присоединился к «Финиксу» в качестве старшего советника

Стив Нэш официально возвращается в «Санз».

Владелец «Финикса » Мэтью Ишбиа объявил о возвращении легенды клуба Стива Нэша в качестве старшего советника.

«Стив Нэш был выдающимся игроком и олицетворял все то, что значит быть частью «Санз». Его упорство, стойкость и менталитет победителя формировали облик нашей команды в прошлом.

Поэтому я очень рад сообщить, что Стив официально присоединяется к нам в качестве старшего советника и будет помогать формировать будущее клуба на годы вперед», – написал Ишбиа на своей странице в соцсети X.