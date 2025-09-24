Новая должностная инструкция «Финикса» препятствует работникам обращаться в суд против клуба по большинству вопросов

«Санз» решили положить конец судебным искам.

Организация увязла в судебных процессах, часть которых связана с дискриминацией на рабочем месте и неправомерном увольнении. Мэт Ишбиа также судится с миноритарными акционерами по поводу финансовой прозрачности.

Чтобы прикрыться от части подобных проблем, организация выпустила новую должностную инструкцию. Все работники должны были ознакомиться и подписать ее в течение 3 дней, чтобы сохранить свое место.

Инструкция запрещает персоналу обращаться в суд для разрешения вопросов, не относящихся к прямым нарушениям законодательства. Все остальные проблемы, включая дискриминацию, должны решаться в процессе внутреннего арбитража, решения которого считаются абсолютными и юридически окончательными.

Юристы сообщают, что соглашение не является беспрецедентным для американской корпоративной культуры, но, с юридической точки зрения, должно быть связано с ответными бенефициями в плане отношений с текущими сотрудниками, чтобы быть принятым в суде.

Вице-президент по связям с общественностью клуба Стэйси Митч заявил, что политика является «стандартной для большинства крупных организаций, включая Disney, ESPN и многие другие команды НБА». ESPN сообщает, что ни сам телеканал, ни Disney не используют подобную практику в текущих рабочих соглашениях.