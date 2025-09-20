Агент Куминги: «Есть большой шанс, что Джонатана обменяют, и это произойдет в середине сезона»

Аарон Тернер не уверен в будущем своего клиента в «Голден Стэйт».

«Он, вероятно... ну, я не знаю, посмотрим, как все пойдет, но есть большой шанс, что его обменяют, и это произойдет в середине сезона. И ему придется перейти в какую-то команду, которая... Понимаете, он не обязательно знает, какая это будет команда или что именно это повлечет за собой.

Так что, когда мы рассматриваем все эти факторы, а также тот факт, что он провел уже четыре года в команде с переменным успехом… когда ты смотришь на все это, то думаешь: «Так, опция игрока – это для него сигнал, что нужно сделать так, чтобы все сработало». И, знаете, для нас это выглядит так – скажем, мы видим, что его текущая рыночная стоимость находится на определенном уровне, например, 24 миллиона долларов. Мы можем спорить об этом или о чем-то еще. Но обеспечить то, чтобы команда осталась ниже «жесткого» потолка? Без проблем. Мы можем помочь с этим», – заключил представитель форварда.

Куминга завершил нестабильный сезон с «Уорриорс», в среднем набирая 15,3 очка, 4,6 подбора и 2,2 передачи в 47 играх (10 в старте, 24,3 минуты в среднем за игру).