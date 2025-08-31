«Он мог бы быть MVP пять лет подряд». Майкл Портер считает Николу Йокича величайшим игроком в истории
Майкл Портер считает Николу Йокича величайшим игроком в истории НБА.
«Я бы назвал Николу Йокича.
Я так говорю, потому что он мог бы быть MVP пять лет подряд. Можете ли вы назвать еще одного игрока, который мог быть MVP пять лет подряд?» – заявил форвард «Бруклина».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал plaqueboymax
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости