«Он мог бы быть MVP пять лет подряд». Майкл Портер считает Николу Йокича величайшим игроком в истории

Майкл Портер считает Николу Йокича величайшим игроком в истории НБА.

«Я бы назвал Николу Йокича .

Я так говорю, потому что он мог бы быть MVP пять лет подряд. Можете ли вы назвать еще одного игрока, который мог быть MVP пять лет подряд?» – заявил форвард «Бруклина ».