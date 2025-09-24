Дуэйн Уэйд ответил Руди Гэю: «Для нас это был четвертый финал подряд. Мы бы вас просто уделали»

Дуэйн Уэйд жестко ответил на заявление Руди Гэя.

«Я написал Руди в личку: «Это, наверное, цитата сгенерированная ИИ, потому что не может быть, чтобы ты такое сказал».

Он ответил: «Да, сказал». Я написал: «Получишь ремнем по заднице».

Потом я как-то встретил его на вечеринке и сказал: «Вы не выиграете решающую серию только потому, что верите в себя. Для нас это был четвертый финал подряд. Мы бы вас просто уделали. Вы даже не знали, как побеждать в таких матчах, братан», – рассказал Уэйд .

«Это был наш год». Руди Гэй считает, что «Мемфис» мог обыграть «Майами» в 2013 году