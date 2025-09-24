1

Дуэйн Уэйд ответил Руди Гэю: «Для нас это был четвертый финал подряд. Мы бы вас просто уделали»

Дуэйн Уэйд жестко ответил на заявление Руди Гэя.

«Я написал Руди в личку: «Это, наверное, цитата сгенерированная ИИ, потому что не может быть, чтобы ты такое сказал».

Он ответил: «Да, сказал». Я написал: «Получишь ремнем по заднице».

Потом я как-то встретил его на вечеринке и сказал: «Вы не выиграете решающую серию только потому, что верите в себя. Для нас это был четвертый финал подряд. Мы бы вас просто уделали. Вы даже не знали, как побеждать в таких матчах, братан», – рассказал Уэйд.

«Это был наш год». Руди Гэй считает, что «Мемфис» мог обыграть «Майами» в 2013 году

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?1130 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Heat Diehards в соцсети X
logoРуди Гэй
logoДуэйн Уэйд
logoМемфис
logoМайами
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трэйси Макгрэйди: «Мне не нужно быть Кобе, чтобы выиграть с Шаком чемпионский титул. Уэйд доказал это»
2922 сентября, 06:48
Дуэйн Уэйд: «Эйжа Уилсон может обыграть некоторых игроков НБА»
818 сентября, 20:31
«Никто не мог остановить Гранта Хилла, он запихивал тебя в корзину». Дуэйн Уэйд вспомнил игроков, которым травмы помешали раскрыть свой потенциал
916 сентября, 08:46
Главные новости
Мэтью Ишбиа: «Мне повезло владеть командой и быть лидером клуба, в котором играет Девин Букер»
7 минут назад
Чима Монеке о поражении «Црвены Звезды» от ЦСКА: «Мы совершили слишком много глупых ошибок»
45 минут назад
Суперкубок Единой лиги ВТБ. Полуфиналы. ЦСКА обыграл «Црвену Звезду», «Зенит» играет с «Дубаем»
40сегодня, 17:06
Билаль Кулибали не сыграет первые 1–2 недели регулярного сезона НБА
сегодня, 16:21
Тимофей Мозгов о Йокиче: «То, как он играет в баскетбол – невероятно»
сегодня, 16:00
Майкл Портер о Бене Симмонсе: «Дело не в психологии, у него просто были серьезные травмы»
2сегодня, 15:40
Яннис Адетокумбо: «Чтобы раскрыть команду и себя, я должен быть плеймейкером»
17сегодня, 15:23
Лука Дончич о принятии лидерской роли в «Лейкерс»: «Я прошел через многое, так что это своего рода обязанность»
4сегодня, 14:40
Прешес Ачиува подписал однолетний контракт с «Майами»
6сегодня, 14:22
Джейсон Тейтум: «Мы бы справились с «Никс», если бы я не травмировался»
9сегодня, 14:05
Ко всем новостям
Последние новости
Amazon Prime выпустит документальный сериал о AБA: «Rise &amp; Fall» в 2026 году
48 минут назад
Зак Лоу: «Слухов о желании Йокича покинуть «Денвер» просто нет»
2сегодня, 16:44
Контракт Томаса Брайанта с «Кливлендом» – не гарантированный
сегодня, 15:00
Рикки Рубио не исключает возвращения в сборную Испании
1сегодня, 13:20
Китайский форвард Цзэн Фанбо пройдет просмотр в «Бруклине»
сегодня, 08:38
«Она должна правильно вести себя каждый месяц». Майкл Портер покрывал половину арендной платы за квартиру своей бывшей подружки
4сегодня, 08:20
ANTA выпускает кроссовки Кайри Ирвинга в версии KAI 2 KLAY в честь партнерства с Клэем Томпсоном
сегодня, 05:53Фото
«Сакраменто» переподписал Теренса Дэвиса на контракт Exhibit 10
сегодня, 05:30
Джордан Пул о воссоединении с Кевоном Луни: «Мне два года не ставили нормальных заслонов, так что это будет круто»
6вчера, 20:33
Джейлен Брансон об уходе Тома Тибодо из «Никс»: «Он многое для меня значил»
2вчера, 18:36