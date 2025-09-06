«Это был наш год». Руди Гэй считает, что «Мемфис» мог обыграть «Майами» в 2013 году

Бывший игрок НБА выразил уверенность, что «Гриззлис» были не по зубам «Хит».

«При всем уважении к той команде, они выиграли чемпионат, но я не думаю, что они смогли бы победить нас в том году. В год, когда меня обменяли. Я думаю, это был тот самый год. Это был наш год», – заявил Гэй.

Руди Гэй подписал контракт на пять лет и 82 миллиона долларов с «Мемфисом » в 2010 году.

В 2013 году «Гриззлис» захотели облегчить платежную ведомость и обменяли Гэя в «Торонто». В том сезоне на момент перехода форвард в среднем набирал 17,2 очка, 5,9 подбора, 2,6 передачи, 1,3 перехвата и 0,7 блок-шота за игру. Он был лучшим бомбардиром «Гриззлис», и такой шаг был большим риском, учитывая, что команда занимала четвертое место на Западе с результатом 29-15. В оставшейся части сезона «Мемфис» одержал 27 побед при 11 поражениях и завершил «регулярку» с результатом 56-26.

«Гриззлис» заняли пятое место на Западе и в первом раунде плей-офф обыграли «Клипперс» в шести матчах. Затем они выбили «Оклахому» в пяти играх, а в финале Западной конференции разгромно уступили «Сан-Антонио» (0-4). В финале НБА «Сперс» проиграли «Хит» в семи матчах.