Дуэйн Уэйд: «Эйжа Уилсон может обыграть некоторых игроков НБА»

Дуэйн Уэйд похвалил центровую «Лас-Вегаса» за интеллект и универсальность.

«Эйжа Уилсон может обыграть некоторых игроков НБА один на один. Она очень умна. И знаете что? Многие баскетболисты вообще не отличаются умом и умеют делать только одну-две вещи.

Может быть, ты просто атлетичен, и тебе говорят: будь атлетом. Это не всегда вина игрока – иногда тренеры просто ничему больше не учат, а просто говорят использовать свои физические данные.

Если такой игрок выйдет один на один против кого-то вроде Уилсон, кто по-настоящему умеет играть в баскетбол, у кого безумная работа ног и все такое – его разорвут», – заявил Уэйд в подкасте The Underground Lounge.

