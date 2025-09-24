Тимофей Мозгов о Йокиче: «То, как он играет в баскетбол – невероятно»
Экс-центровой «Денвера» поделился впечатлениями от игры Николы Йокича.
«Конечно, я слежу за Йокичем, за ним весь мир смотрит. Думаю, это наслаждение – наблюдать за ним, я получаю от этого настоящее удовольствие.
То, что он делает на площадке и как играет в баскетбол – это невероятно, совсем не похоже на остальных, особенно центровых.
Он высокий, сильный, но при этом так обращается с мячом, так видит площадку – это просто невероятно. Мне очень нравится его игра», – сказал Мозгов.
Тимофей Мозгов выступал в НБА с 2010 по 2018 год и был обменян из «Денвера» в 2015-м, незадолго до прихода Йокича в клуб.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
