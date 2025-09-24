0

Тимофей Мозгов о Йокиче: «То, как он играет в баскетбол – невероятно»

Экс-центровой «Денвера» поделился впечатлениями от игры Николы Йокича.

«Конечно, я слежу за Йокичем, за ним весь мир смотрит. Думаю, это наслаждение – наблюдать за ним, я получаю от этого настоящее удовольствие.

То, что он делает на площадке и как играет в баскетбол – это невероятно, совсем не похоже на остальных, особенно центровых.

Он высокий, сильный, но при этом так обращается с мячом, так видит площадку – это просто невероятно. Мне очень нравится его игра», – сказал Мозгов.

Тимофей Мозгов выступал в НБА с 2010 по 2018 год и был обменян из «Денвера» в 2015-м, незадолго до прихода Йокича в клуб.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?1071 голос
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Источник: Basketball Sphere
Источник: Basketball Sphere
logoТимофей Мозгов
logoНикола Йокич
logoНБА
logoДенвер
