Яннис Адетокумбо: «Обмен Луки Дончича меня шокировал. Такое может случиться и со мной»

Яннис Адетокумбо порассуждал на тему возможного трансфера.

«Если бы я задирал нос, сказал бы, что мой обмен невозможен, я же Яннис Адетокумбо . Но я нормальный приземленный человек, так что знаю, что возможно все. Обмен Луки Дончича шокировал всех, не только меня.

Надеюсь, что со мной такого никогда не случится, но не могу не готовиться к этому. Твой вклад в команду не отменяет борьбы клуба за свои интересы. Владельцы не всегда остаются прежними.

Если я перестану приносить команде соответствующую отдачу, меня обменяют. Сделают то, что лучше для инвестиций. Сотни миллионов долларов вложены в организацию», – заключил форвард.