Яннис Адетокумбо: «Обмен Луки Дончича меня шокировал. Такое может случиться и со мной»
Яннис Адетокумбо порассуждал на тему возможного трансфера.
«Если бы я задирал нос, сказал бы, что мой обмен невозможен, я же Яннис Адетокумбо. Но я нормальный приземленный человек, так что знаю, что возможно все. Обмен Луки Дончича шокировал всех, не только меня.
Надеюсь, что со мной такого никогда не случится, но не могу не готовиться к этому. Твой вклад в команду не отменяет борьбы клуба за свои интересы. Владельцы не всегда остаются прежними.
Если я перестану приносить команде соответствующую отдачу, меня обменяют. Сделают то, что лучше для инвестиций. Сотни миллионов долларов вложены в организацию», – заключил форвард.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sport24
