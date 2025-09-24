0

Яннис Адетокумбо: «Обмен Луки Дончича меня шокировал. Такое может случиться и со мной»

Яннис Адетокумбо порассуждал на тему возможного трансфера.

«Если бы я задирал нос, сказал бы, что мой обмен невозможен, я же Яннис Адетокумбо. Но я нормальный приземленный человек, так что знаю, что возможно все. Обмен Луки Дончича шокировал всех, не только меня.

Надеюсь, что со мной такого никогда не случится, но не могу не готовиться к этому. Твой вклад в команду не отменяет борьбы клуба за свои интересы. Владельцы не всегда остаются прежними.

Если я перестану приносить команде соответствующую отдачу, меня обменяют. Сделают то, что лучше для инвестиций. Сотни миллионов долларов вложены в организацию», – заключил форвард.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?819 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sport24
logoНБА
logoЯннис Адетокумбо
logoЛука Дончич
logoМилуоки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яннис Адетокумбо: «Хотел бы потренироваться с Кармело Энтони»
1вчера, 18:56
Ник Калатес о Яннисе: «Он уморительный, ведет себя как клоун. По нему не скажешь, что это игрок уровня Топ-3 во всем мире»
вчера, 06:54
Никола Йокич признан лучшим игроком НБА и главным претендентом на звание MVP, согласно опросу ESPN
2022 сентября, 21:38
Главные новости
Дэн Херли об обмене Луки Дончича в «Лейкерс»: «Мне много писали, что я полный кретин»
2 минуты назад
Джош Харт усугубил травму безымянного пальца, будет весь сезон играть с шиной
111 минут назадФото
Шэмс Чарания: «Малкольму Брогдону отводится ключевая роль со скамейки в «Никс»
1сегодня, 07:59
Джейсон Тейтум: «Вчера провел первую тренировку на баскетбольной площадке и чувствовал себя естественно»
сегодня, 07:54
Брайан Уиндхорст: «Почти 90 миллионов в контракте Зайона Уильямсона не гарантированы. Ему есть за что играть»
2сегодня, 07:25
Суперкубок Единой лиги ВТБ. Полуфиналы. «Црвена Звезда» сыграет с ЦСКА, «Зенит» встретится с «Дубаем»
6сегодня, 06:59
«Нечего делать – сгоняй за пончиками». Джеремайя Фирс рассказал о вливании в «Пеликанс»
3сегодня, 06:53
Дерик Куин вернется в состав «Пеликанс» примерно через месяц, пропустит начало сезона
сегодня, 06:40
Ив Мисси: «Сосредоточился на работе в «краске». Надо разобраться с этим перед расширением арсенала»
сегодня, 06:30
Трей Мерфи: «Никогда еще не видел Зайона Уильямсона летом таким худым»
5сегодня, 06:15
Ко всем новостям
Последние новости
Китайский форвард Цзэн Фанбо пройдет просмотр в «Бруклине»
23 минуты назад
«Она должна правильно вести себя каждый месяц». Майкл Портер покрывал половину арендной платы за квартиру своей бывшей подружки
241 минуту назад
ANTA выпускает кроссовки Кайри Ирвинга в версии KAI 2 KLAY в честь партнерства с Клэем Томпсоном
сегодня, 05:53Фото
«Сакраменто» переподписал Теренса Дэвиса на контракт Exhibit 10
сегодня, 05:30
Джордан Пул о воссоединении с Кевоном Луни: «Мне два года не ставили нормальных заслонов, так что это будет круто»
6вчера, 20:33
Джейлен Брансон об уходе Тома Тибодо из «Никс»: «Он многое для меня значил»
2вчера, 18:36
«Бавария» подписала Алексу Раданова и Дэвида Маккормака
вчера, 17:44
Дариус Гарлэнд вернулся к баскетбольным тренировкам
вчера, 16:38
Шон Маркс о Кэме Томасе: «Если нам не удалось договориться этим летом, не значит, что он не будет игроком «Нетс» в будущем»
1вчера, 15:28
Чус Матео: «Братья Эрнангомес имеют ключевое значение для сборной Испании»
вчера, 14:14