0

«Валенсия» лишилась трех игроков, включая Жана Монтеро, из-за травм перед стартом Евролиги

У «Валенсии» проблемы со здоровьем игроков.

Доминиканский разыгрывающий Жан Монтеро отыграл за сборную с травмой пальца, получив инъекции плазмы. После возвращения в клуб защитник усугубил травму и теперь пропустит 4-5 недель после операции.

Сенегальский защитник Бранку Бадио выбыл на 3-4 недели из-за мышечных проблем.

Испанский защитник Хабьер Лопес-Аростеги также пропустит 3-4 недели из-за перелома пальца.

Защитник Серхио Де Ларреа отыграл за сборную Испании с травмой плеча, не став делать операцию, а форварду Нэйту Сестине пришлось летом пойти на хирургическое вмешательство из-за грыжи.

«Валенсия» возвращается в Евролигу после однолетнего перерыва.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoчемпионат Испании
logoВаленсия
Нэйт Сестина
Бранку Бадио
травмы
Серхио Де Ларреа
Жан Монтеро
Хабьер Лопес-Аростеги
logoЕвролига
