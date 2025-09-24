  • Спортс
Жорди Фернандес: «Больше не чувствую себя чужаком в «Бруклине». Прошло самое важное лето, грядут перемены»

Жорди Фернандес прокомментировал подход к новому сезону.

Испанский специалист начнет второй год с «Нетс».

«Нельзя повторяться. Нужны перемены. Все начинается с взаимоотношений, и я больше не чувствую себя чужаком. Всегда приходится начинать со знакомства с людьми, но второй год должен быть другим.

Мы рады нашим результатам, развитию молодежи. Это лето стало самым важным.

Всем нужно будет сражаться за будущее. Выглядит волнительно. Не буду начинать сезон с предубеждений. Пусть все покажут, что могут, насколько они готовы выкладываться и бороться.

Кэм Томас отлично поработал летом. Шон Маркс может обсуждать его контракт, но меня беспокоит только развитие игрока. Он отлично выглядит физически, его тренировочные матчи воодушевляют. Посмотрим как он будет действовать дальше.

Майкл Портер окажется в новой ситуации. В каждом коллективе всегда бывают роли. У Портера есть наработанная своя. Он элитный габаритный «шутер», который хорошо подбирает и умеет открываться под кольцом. Но я попрошу его делать то, чего он никогда раньше не делал. Думаю, он будет готов к этому вызову. Но ничего не достанется просто так. Ему не гарантированы стартовое место и минуты, как и всем другим. Он это знает и готов», – поделился главный тренер «Бруклина».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Gigantes
logoНБА
logoКэм Томас
Жорди Фернандес
logoБруклин
logoМайкл Портер
