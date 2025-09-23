Кэм Томас о решении принять квалификационное предложение: «Я предпочитаю контролировать свою ситуацию»

Защитник «Нетс» объяснил, почему не заключил долгосрочное соглашение с клубом.

«Я предпочитаю контролировать свою ситуацию. Как игрок, это именно тот тип контроля, который ты хочешь иметь. Я просто отработаю этот год, а там посмотрим. Но я счастлив быть здесь и снова играть перед нашими болельщиками», – заявил Томас.

Приняв квалификационное предложение, 23-летний баскетболист сохранил за собой право стать неограниченно свободным агентом летом 2026 года.

В прошлом сезоне Кэм Томас провел 25 матчей за «Бруклин », набирая в среднем 24 очка, 3,3 подбора и 3,8 передачи за игру.