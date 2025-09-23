Джо Дюмарс: «Зайон действительно очень усердно работал над собой»

Дюмарс оценил готовность Уильямсона к новому сезону.

«Вы не станете великим, не будучи ответственным. Быть просто талантливым – недостаточно. Есть разница между талантом и величием, это две разные вещи.

У Зайона все отлично. У меня не было с ним никаких проблем. Я видел его последний месяц в тренировочном центре, он действительно очень усердно работал над собой», – заявил президент по баскетбольным операциям «Нового Орлеана».

В прошлом сезоне 25-летний Уильямсон принял участие лишь в 30 матчах, набирая в среднем 24,6 очка, 7,2 подбора и 5,3 передачи.

Хотя «Пеликанс» дважды выходили в плей-офф с Уильямсоном в составе, он еще не сыграл ни одной игры в плей-офф из-за травм, которые удерживали его на скамейке запасных.