3

Джо Дюмарс: «Зайон действительно очень усердно работал над собой»

Дюмарс оценил готовность Уильямсона к новому сезону.

«Вы не станете великим, не будучи ответственным. Быть просто талантливым – недостаточно. Есть разница между талантом и величием, это две разные вещи. 

У Зайона все отлично. У меня не было с ним никаких проблем. Я видел его последний месяц в тренировочном центре, он действительно очень усердно работал над собой», – заявил президент по баскетбольным операциям «Нового Орлеана».

В прошлом сезоне 25-летний Уильямсон принял участие лишь в 30 матчах, набирая в среднем 24,6 очка, 7,2 подбора и 5,3 передачи.

Хотя «Пеликанс» дважды выходили в плей-офф с Уильямсоном в составе, он еще не сыграл ни одной игры в плей-офф из-за травм, которые удерживали его на скамейке запасных.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
logoЗайон Уильямсон
logoНовый Орлеан
Джо Дюмарс
logoНБА
