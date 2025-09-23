Джо Дюмарс: «Зайон действительно очень усердно работал над собой»
Дюмарс оценил готовность Уильямсона к новому сезону.
«Вы не станете великим, не будучи ответственным. Быть просто талантливым – недостаточно. Есть разница между талантом и величием, это две разные вещи.
У Зайона все отлично. У меня не было с ним никаких проблем. Я видел его последний месяц в тренировочном центре, он действительно очень усердно работал над собой», – заявил президент по баскетбольным операциям «Нового Орлеана».
В прошлом сезоне 25-летний Уильямсон принял участие лишь в 30 матчах, набирая в среднем 24,6 очка, 7,2 подбора и 5,3 передачи.
Хотя «Пеликанс» дважды выходили в плей-офф с Уильямсоном в составе, он еще не сыграл ни одной игры в плей-офф из-за травм, которые удерживали его на скамейке запасных.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости