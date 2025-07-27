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«Финикс» отказался обменивать свой 10-й пик на 23-й и незащищенный выбор первого раунда 2026 года «Нового Орлеана»

«Санс» не приняли предложение «Пеликанс».

Во время драфта-2025 «Новый Орлеан» отдал 23-й пик и незащищенный выбор первого раунда 2026 года в «Атланту», чтобы подняться на 10 позиций и выбрать под 13-м номером центрового Мэриленда Дерика Куина.

По информации Джона Холлинджера из The Athletic, «Финикс» получил от «Пеликанс» такое же предложение, что и «Хоукс», но отказался менять свой 10-й пик.

Под ним «Санс» выбрали центрового Хамана Малуача из Дьюка.

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ДаДэрил Мори
НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
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