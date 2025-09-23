Джордан Пул о воссоединении с Кевоном Луни: «Мне два года не ставили нормальных заслонов, так что это будет круто»
Джордан Пул прокомментировал воссоединение с бывшим партнером по «Уорриорз».
«Я очень рад. Мне два года не ставили нормальных заслонов, так что это будет круто.
Играть с кем-то, кто выигрывал с тобой чемпионство – это особое дело. Вы проходите через долгий сезон и выстраиваете отношения на площадке, ту самую химию.
И это отличное усиления не только лично для меня, но и для всей команды», – сказал 26-летний форвард «Нового Орлеана».
Джордан Пул и Кевон Луни провели четыре сезона в «Голден Стэйт» и вместе выиграли чемпионство НБА в 2022 году. В этом сезоне игроки будут выступать за «Пеликанс».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ClutchPoints
