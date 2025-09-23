  • Спортс
2

Джордан Пул о воссоединении с Кевоном Луни: «Мне два года не ставили нормальных заслонов, так что это будет круто»

Джордан Пул прокомментировал воссоединение с бывшим партнером по «Уорриорз».

«Я очень рад. Мне два года не ставили нормальных заслонов, так что это будет круто.

Играть с кем-то, кто выигрывал с тобой чемпионство – это особое дело. Вы проходите через долгий сезон и выстраиваете отношения на площадке, ту самую химию.

И это отличное усиления не только лично для меня, но и для всей команды», – сказал 26-летний форвард «Нового Орлеана».

Джордан Пул и Кевон Луни провели четыре сезона в «Голден Стэйт» и вместе выиграли чемпионство НБА в 2022 году. В этом сезоне игроки будут выступать за «Пеликанс».

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?490 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ClutchPoints
logoНовый Орлеан
logoКевон Луни
logoДжордан Пул
logoНБА
logoГолден Стэйт
