Джордан Пул о воссоединении с Кевоном Луни: «Мне два года не ставили нормальных заслонов, так что это будет круто»

Джордан Пул прокомментировал воссоединение с бывшим партнером по «Уорриорз».

«Я очень рад. Мне два года не ставили нормальных заслонов, так что это будет круто.

Играть с кем-то, кто выигрывал с тобой чемпионство – это особое дело. Вы проходите через долгий сезон и выстраиваете отношения на площадке, ту самую химию.

И это отличное усиления не только лично для меня, но и для всей команды», – сказал 26-летний форвард «Нового Орлеана».

Джордан Пул и Кевон Луни провели четыре сезона в «Голден Стэйт » и вместе выиграли чемпионство НБА в 2022 году. В этом сезоне игроки будут выступать за «Пеликанс».