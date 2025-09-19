0

«Бруклин» подписал контракт с лидером G-лиги по передачам Юри Коллинзом

Юри Коллинз получит бонус от «Нетс».

24-летний разыгрывающий (183 см), лидер G-лиги по передачам, будет выступать в фарм клубе «Бруклина» в этом сезоне.

Коллинз подписал с основной командой частично гарантированный однолетний контракт и получит 85300 долларов после отчисления. Это третий подобный контракт, заключенный клубом за последнее время, который поможет ему с преодолением минимального порога зарплат.

Коллинз набирал 13,7 очка, 3,5 подбора, 1,3 перехвата и 10,8 передачи в среднем в прошедшем розыгрыше лиги развития за фарм-команду «Уорриорз».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
logoНБА
G-лига
logoБруклин
Юри Коллинз
переходы
