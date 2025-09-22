«Бостон» отчислил новичка Хайдена Грэя
«Селтикс» решили расторгнуть контракт с 22-летним защитником.
В июле Грэй подписал соглашение типа Exhibit 10. Ожидается, что защитник присоединится к фарм-клубу «Бостона» в G-лиге.
В своем последнем сезоне в университете баскетболист ростом 193 см в среднем за игру набирал 11,2 очка, 3,1 подбора, 3,3 передачи и 3,1 перехвата. Его проценты попаданий составили 47,9% с игры, 41,8% из-за трехочковой дуги и 68,8% с линии штрафного броска.
