Год Шемгод: «Банкеро, Вагнер, Бэйн, Саггс, Блэк и Джонс готовы оставить свой след в истории»

Новый ассистент главного тренера «Мэджик» рассказал об ожиданиях от сезона.

Год Шемгод перешел из «Далласа» в «Орландо» этим летом, получив большую роль в штабе Джамала Мозли.

«Это будет восхитительно. Паоло Банкеро, Франц Вагнер начинают выходить на свой пик. Тот самый возраст, когда они еще молоды, но уже способны быть великими.

Рядом с ними Десмонд Бэйн, Джейлен Саггс, Энтони Блэк, Тайус Джонс. Столько отличных игроков, которые хороши сами по себе и готовы оставить свой след в истории. Счастлив и горд возможностью стать частью этого. И Джамал Мозли, с которым мы сотрудничали в «Далласе». Страсть к баскетболу и трудолюбие. Работа, победы и помощь молодежи, это нас роднит.

Когда работаю с игроками, говорю, что я один из немногих людей, которым ничего от них не нужно. Просто хочу поделиться с ними. Я уже останусь в истории как Шемгод. Мне ничего больше не нужно. Это позволяет мне стать ближе к игрокам, просто хочу увидеть, как они побеждают, добиваются успеха.

Поэтому у меня всегда были отличные отношения с Марком Кьюбаном и его организацией. Я не стремлюсь быть великим, я хочу быть частью чего-то великого. И переход в «Орландо» кажется мне шагом на этом пути. Здесь великолепный персонал и идеальная возможность расти вместе с молодой командой и добиться чего-то уникального», – заключил тренер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoДжамал Мозли
logoДжейлен Саггс
logoОрландо
logoНБА
logoТайус Джонс
logoПаоло Банкеро
logoФранц Вагнер
logoДесмонд Бэйн
logoЭнтони Блэк
