«Индиана» рассталась с ассистентом главного тренера Майком Вейнаром по обоюдному согласию

Майк Вейнар покинул «Пэйсерс».

41-летний специалист начал тренерскую карьеру в 2006 году в университетском баскетболе.

С 2008 по 2021 он работал ассистентом в штабе «Мэверикс», после чего перешел в «Индиану» вслед за Риком Карлайлом .

«Майк Вейнар был другом и коллегой более 17 лет. Доказал свои способности еще во Флориде, завоевав титулы в 2006 и 2007 годах, а потом взял перстень в НБА в 2011 году («Даллас »). Майк сыграл важнейшую роль в нашем выходе в финал с «Пэйсерс» в прошлом сезоне.

Профессиональный успех всегда сопутствовал ему и продолжит и в будущем», – заявил Карлайл в пресс-релизе.