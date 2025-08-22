«Индиана» рассталась с ассистентом главного тренера Майком Вейнаром по обоюдному согласию
Майк Вейнар покинул «Пэйсерс».
41-летний специалист начал тренерскую карьеру в 2006 году в университетском баскетболе.
С 2008 по 2021 он работал ассистентом в штабе «Мэверикс», после чего перешел в «Индиану» вслед за Риком Карлайлом.
«Майк Вейнар был другом и коллегой более 17 лет. Доказал свои способности еще во Флориде, завоевав титулы в 2006 и 2007 годах, а потом взял перстень в НБА в 2011 году («Даллас»). Майк сыграл важнейшую роль в нашем выходе в финал с «Пэйсерс» в прошлом сезоне.
Профессиональный успех всегда сопутствовал ему и продолжит и в будущем», – заявил Карлайл в пресс-релизе.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Индианы»
