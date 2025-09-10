Джейлен Слоусон подписал контракт Exhibit 10 с «Индианой»

Джейлен Слоусон будет тренироваться с «Пэйсерс».

25-летний форвард (201 см) был выбран 54-м на драфте-2023 НБА . Слоусон отыграл 12 матчей за «Сакраменто» в свой первый сезон в лиге, не получив много игрового времени, после чего окончательно перешел к выступлению в лиге развития.

Сезон-2024/25 он провел в фарм-клубе «Мэджик», набирая 11,9 очка, 7 подборов, 3,4 передачи, 1 перехват и 1,3 блок-шота за 30,1 минуты в среднем.

Слоусон подписал контракт по схеме Exhibit 10 и пройдет просмотр в «Индиане».