Зайон Уильямсон о своем здоровье: «Не чувствовал себя так хорошо со времен колледжа»

Зайон Уильямсон доволен своим физическим состоянием.

Звезда «Нового Орлеана» признался, что накануне старта сезона чувствует себя полностью здоровым.

«Приятно снова ощущать себя хорошо. Я не чувствовал себя так со времен колледжа», – заявил Уильямсон.

В прошлом сезоне 25-летний провел 30 матчей в составе «Пеликанс», набирая в среднем 24,6 очка, 7,2 подбора и 5,3 передачи.

Источник: страница журналиста Дилана Сандерса в соцсети X
