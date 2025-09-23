Зайон Уильямсон о своем здоровье: «Не чувствовал себя так хорошо со времен колледжа»

Зайон Уильямсон доволен своим физическим состоянием.

Звезда «Нового Орлеана» признался, что накануне старта сезона чувствует себя полностью здоровым.

«Приятно снова ощущать себя хорошо. Я не чувствовал себя так со времен колледжа», – заявил Уильямсон .

В прошлом сезоне 25-летний провел 30 матчей в составе «Пеликанс», набирая в среднем 24,6 очка, 7,2 подбора и 5,3 передачи.