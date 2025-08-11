3

Кенни Эткинсон: «Пересматриваю серию с «Индианой», чтобы прочувствовать боль»

Главный тренер «Кливленда» рассказал о том, как проходит его межсезонье.

Насколько сильно, по вашим ощущениям, на Гарлэнде сказалась травма пальца ноги в плей-офф? 

«Я прошел через это вместе с ним. Его разочарование было очевидным.

В первую очередь важно учитывать состояние игрока. До того как мы вернули его в состав, он пропустил 13-14 дней, а это очень сложно. С травмой пальца почти ничего нельзя делать. Кажется, за это время он провел всего одну тренировку.

Это серьезное испытание. Я горжусь тем, как он через это прошел». 

Как часто вы общались с Гарлэндом этим летом и как оцениваете его восстановление? 

«Он подошел к этому очень ответственно. Сейчас он сосредоточен на силовых тренировках, так как бегать пока не может. Видно, что он стал немного крепче. Хорошо, когда есть четкий план.

Я присутствовал при разговоре с врачом, где обсуждалась стратегия восстановления. Когда ты понимаешь план и знаешь, чего ожидать, все становится проще». 

Ожидаете ли вы, что Гарлэнд будет полностью готов к тренировочному лагерю?

«Нет. Это не медицинский прогноз, просто мои ощущения. Лучше недооценить, чем переоценить. Мы не будем торопить события. Если он будет готов – отлично. Я буду полагаться на мнение Стива (Спайро) и самого Дариуса. Но я не рассчитываю на то, что он будет готов». 

Если Гарлэнд не будет готов к лагерю, вероятно, он пропустит и начало регулярного сезона. Джерома больше нет. Каков план на позицию разыгрывающего? 

«У нас есть Донован (Митчелл), Лонзо (Болл), Си-Пи (Крэйг Портер-мл.). В каком-то смысле у нас все в порядке.

Также есть Эван (Мобли) – мы можем дать ему мяч в центре площадки и использовать его как плеймейкера.

Мне жаль, что это произошло с Дариусом, но теперь у нас есть возможность подготовиться к его отсутствию. В прошлом плей-офф это застало нас врасплох, и, возможно, мы были не так хорошо готовы, как могли бы. Если придется выходить без него, это позволит нам поэкспериментировать и найти новые варианты организации игры». 

О возможности экспериментировать с составом 

«Помните, как Макс (Струс) начал больше участвовать в организации атак, и мы нашли интересные схемы с его использованием в пик-н-ролле? Я даже не знал, что он на это способен. Иногда в НБА так и открывают новые варианты. Мы что-нибудь найдем.

Может, окажется, что Си-Пи лучше, чем мы думали, или Эван готов к большей нагрузке в пик-н-ролле. Из этого выйдет что-то хорошее». 

Думали ли вы о том, как могли бы сложиться плей-офф, если бы Гарлэнд не травмировался и другие игроки тоже не пропускали игры? 

«Я даже не хочу рассуждать в стиле «а что, если бы он был здоров». Я знаю, что за игрок Дариус. В прошлом сезоне он был нашим самым основным игроком в ключевые моменты.

В плей-офф наличие одного из самых холоднокровных игроков лиги точно помогло бы. Он совершал для нас важные броски весь год. Во второй игре, в концовке, у нас не было бы проблем с атаками – и все благодаря Дариусу Гарлэнду, его скорости, потому что его невозможно догнать. Мы бы разыгрывали комбинацию, и он просто освобождался. Без него все сложнее.

Я просто хочу перенестись на 7-8 месяцев вперед, когда он выйдет в плей-офф в стопроцентной готовности. Это было так несправедливо. В прошлом году ему просто не повезло». 

Есть ли план по контролю нагрузки Гарлэнда в регулярном сезоне, чтобы он был здоров к плей-офф

«Думаю, это план для всего состава.

Как нам стать более стойкой командой? Наша цель – выходить во второй раунд плей-офф с 14 здоровыми игроками. У нас был план, но, думаю, нам нужно лучше над этим работать. Это сложная часть работы». 

Как проходит внутренний анализ команды в межсезонье

«Мы рассматриваем все. Когда выбываешь из плей-офф, анализируешь сочетания игроков, стартовый состав, реакцию на прессинг по всей площадке, показатели интенсивности.

Важно не поддаваться желанию все радикально менять. Нельзя просто сказать: «Мы поменяем вот это и вот то». Нужно искать небольшие улучшения в разных аспектах.

Не думаю, что кто-то скажет: «О боже, они все изменили!» Мы не в такой ситуации. Некоторые команды – да. Некоторые считают, что им нужно тактически перестраиваться. Мы – нет. Мы знаем, над чем работать». 

О том, как пережить поражение от «Индианы»

«Ты просыпаешься с этим каждый день. Это боль. Первые несколько недель были ужасными. Время лечит, но я не хочу ничего забывать. Я пересматриваю ту серию, напоминаю себе – и боль возвращается. Но надо через это пройти. Это часть терапии. Нужно пережить дискомфорт. Мы должны решить, как подойти к этому с игроками, потому что нельзя слишком долго жить в прошлом. Нужно двигаться вперед», – сказал Эткинсон.  

