Женская НБА. 1/2 финала. «Лас-Вегас» сыграет с «Индианой», «Миннесота» примет «Финикс»
24 сентября пройдут два матча полуфинальных серий женской НБА.
«Лас-Вегас» (2) примет «Индиану» (6), «Финикс» (4) сыграет на выезде с «Миннесотой» (1).
Женская НБА
Плей-офф
1/2 финала (до 3 побед)
Миннесота – Финикс
24 сентября. 02.30
«Миннесота» ведет в серии – 1-0.
Лас-Вегас – Индиана
24 сентября. 04.30
«Индиана» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
