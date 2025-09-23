0

Женская НБА. 1/2 финала. «Лас-Вегас» сыграет с «Индианой», «Миннесота» примет «Финикс»

24 сентября пройдут два матча полуфинальных серий женской НБА.

«Лас-Вегас» (2) примет «Индиану» (6), «Финикс» (4) сыграет на выезде с «Миннесотой» (1).

Женская НБА 

Плей-офф

1/2 финала (до 3 побед)

Миннесота – Финикс

24 сентября. 02.30

«Миннесота» ведет в серии – 1-0.

Лас-Вегас – Индиана

24 сентября. 04.30

«Индиана» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
