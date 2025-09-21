Женская НБА. 1/2 финала. «Индиана» сыграет с «Лас-Вегасом», «Миннесота» примет «Финикс» в первых матчах серий
Сегодня пройдут два матча полуфинальных серий женской НБА.
«Лас-Вегас» (2) примет «Индиану» (6), «Финикс» (4) встретится с «Миннесотой» (1).
Женская НБА
Плей-офф
1/2 финала (до 3 побед)
Лас-Вегас – Индиана
21 сентября. 22.00
Серия начинается – 0-0.
Миннесота – Финикс
22 сентября. 00.00
Серия начинается – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
