Женская НБА. 1/2 финала. «Индиана» сыграет с «Лас-Вегасом», «Миннесота» примет «Финикс» в первых матчах серий

Сегодня пройдут два матча полуфинальных серий женской НБА.

«Лас-Вегас» (2) примет «Индиану» (6), «Финикс» (4) встретится с «Миннесотой» (1).

Женская НБА 

Плей-офф

1/2 финала (до 3 побед)

Лас-Вегас – Индиана

21 сентября. 22.00

Серия начинается – 0-0.

Миннесота – Финикс

22 сентября. 00.00

Серия начинается – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

