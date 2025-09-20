Эйжа Уилсон и Нафиса Коллиер возглавляют список из пяти претенденток на звание MVP женской НБА

Стал известен топ-5 баскетболисток, претендующих на награду MVP.

В список вошли:

центровая Эйжа Уилсон («Лас-Вегас»)

форвард Нафиса Коллиер («Миннесота »)

защитница Алиша Грэй («Атланта »)

защитница Келси Митчелл («Индиана»)

форвард Алисса Томас («Финикс »)

Обладательница награды, выбираемой жюри из представителей СМИ, будет объявлена в воскресенье.

В прошлом сезоне Уилсон повторила достижение Синтии Купер из «Хьюстон Кометс» 1997 года, став лишь вторым единогласным выбором на звание MVP. Это также позволило ей присоединиться к Шерил Свупс, Лизе Лесли и Лорен Джексон как единственным трехкратным обладательницам этой награды.

Центровая «Лас-Вегаса » также признавалась «Самым ценным игроком» в 2020 и 2022 годах. Остальные четыре финалистки ранее не получали титул MVP.

Уилсон лидировала в лиге по средним показателям набираемых очков (23,4) и блок-шотов (2,3). «Эйсес» заняли второе место по итогам регулярного сезона.

Коллиер была лучшим игроком лучшей команды лиги, в среднем набирая 22,9 очка и 7,3 подбора за игру.