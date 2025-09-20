Эйжа Уилсон и Нафиса Коллиер возглавляют список из пяти претенденток на звание MVP женской НБА
В список вошли:
центровая Эйжа Уилсон («Лас-Вегас»)
форвард Нафиса Коллиер («Миннесота»)
защитница Алиша Грэй («Атланта»)
защитница Келси Митчелл («Индиана»)
форвард Алисса Томас («Финикс»)
Обладательница награды, выбираемой жюри из представителей СМИ, будет объявлена в воскресенье.
В прошлом сезоне Уилсон повторила достижение Синтии Купер из «Хьюстон Кометс» 1997 года, став лишь вторым единогласным выбором на звание MVP. Это также позволило ей присоединиться к Шерил Свупс, Лизе Лесли и Лорен Джексон как единственным трехкратным обладательницам этой награды.
Центровая «Лас-Вегаса» также признавалась «Самым ценным игроком» в 2020 и 2022 годах. Остальные четыре финалистки ранее не получали титул MVP.
Уилсон лидировала в лиге по средним показателям набираемых очков (23,4) и блок-шотов (2,3). «Эйсес» заняли второе место по итогам регулярного сезона.
Коллиер была лучшим игроком лучшей команды лиги, в среднем набирая 22,9 очка и 7,3 подбора за игру.