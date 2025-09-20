0

Эйжа Уилсон и Нафиса Коллиер возглавляют список из пяти претенденток на звание MVP женской НБА

Стал известен топ-5 баскетболисток, претендующих на награду MVP.

В список вошли:

Обладательница награды, выбираемой жюри из представителей СМИ, будет объявлена в воскресенье.

В прошлом сезоне Уилсон повторила достижение Синтии Купер из «Хьюстон Кометс» 1997 года, став лишь вторым единогласным выбором на звание MVP. Это также позволило ей присоединиться к Шерил Свупс, Лизе Лесли и Лорен Джексон как единственным трехкратным обладательницам этой награды.

Центровая «Лас-Вегаса» также признавалась «Самым ценным игроком» в 2020 и 2022 годах. Остальные четыре финалистки ранее не получали титул MVP.

Уилсон лидировала в лиге по средним показателям набираемых очков (23,4) и блок-шотов (2,3). «Эйсес» заняли второе место по итогам регулярного сезона.

Коллиер была лучшим игроком лучшей команды лиги, в среднем набирая 22,9 очка и 7,3 подбора за игру.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoженская НБА
Миннесота жен
Келси Митчелл
logoЭйжа Уилсон
logoАтланта жен
Финикс жен
logoАлисса Томас
Индиана жен
logoНафиса Коллиер
Лас-Вегас жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эйжа Уилсон повторила личный рекорд результативности в плей-офф (38) и помогла «Лас-Вегасу» пройти «Сиэтл»
вчера, 05:37Видео
Эйжа Уилсон и Аланна Смит стали – «Лучшие игроки оборонительного плана» сезона-2025 женской НБА
18 сентября, 19:41Фото
24 очка Нафисы Коллиер вывели «Миннесоту» во второй раунд плей-офф женской НБА
18 сентября, 04:36Видео
Главные новости
«Майами» «серьезно рассматривает возможность» расстаться с Терри Розиром до старта тренировочного лагеря
122 минуты назад
Уилли Грин: «Если у Зайона получится на постоянной основе показывать свою уникальность, то для него нет предела»
5сегодня, 06:49
Алисса Томас первой в истории женской НБА оформила трипл-дабл в плей-офф с 20+ очками и помогла «Финиксу» выбить «Нью-Йорк»
сегодня, 05:59Видео
Тайлер Хирро: «Просто разнесу лигу, как только слезу с этой дурацкой кровати»
4сегодня, 05:22Фото
Кевин Дюрэнт порыбачил вместе со Стивеном Адамсом и продемонстрировал улов
8сегодня, 05:11Фото
«Миннесота» сыграет с «Финиксом», «Лас-Вегас» встретится с «Индианой» – определилась сетка полуфиналов женской НБА
сегодня, 04:30Фото
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. 30 очков Стюарт не спасли «Нью-Йорк» от проигрыша «Финиксу» и вылета из плей-офф
2сегодня, 04:12
Дрэймонд Грин жестко сыграл против китайского фаната, вышедшего на паркет в майке Джордана Пула
12вчера, 20:59Видео
Тайлер Хирро пропустит около 8 недель в результате успешной операции на голеностопе
3вчера, 20:20
Эргин Атаман: «Панатинаикос» может выставить два состава уровня «Финала четырех» Евролиги»
вчера, 20:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Вашингтон» подписал Шарифа Купера на двусторонний контракт
56 минут назад
Джеймс Харден поздравил Сату Сабалли и Кали Коппер с победой над «Нью-Йорком»
1сегодня, 04:48Видео
24-летний форвард Джейлен Бриджес пройдет просмотр в «Бостоне»
вчера, 19:30
Кендалл Браун поборется за место на двустороннем контракте на сборах «Селтикс»
вчера, 18:29
«Самара» рассмотрит вариант аренды Александра Летино
вчера, 18:08
Евролига хочет привлечь 100 миллионов зрителей на Ближнем Востоке и в Северной Африке через Дубай
вчера, 17:55
«Бруклин» подписал контракт с лидером G-лиги по передачам Юри Коллинзом
вчера, 16:30
Деннис Смит имеет минимальные шансы на место в составе «Мэверикс»
2вчера, 13:45
Деджонте Мюррэй отправил 600 долларов фанату, чтобы помочь ему начать бизнес по стрижке газонов
2вчера, 12:03
Шарунас Ясикявичюс: «Нам нужно забыть о прошлом сезоне. Трофей уже в музее и останется там»
вчера, 11:44