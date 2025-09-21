Эйжа Уилсон получила 51 из 72 голосов по итогам выбора MVP-2025 женской НБА

Эйжа Уилсон увереннно обошла Нафису Коллиер.

Центровая «Лас-Вегаса» опередила форварда «Миннесоты» в борьбе за награду MVP.

51 из 72 проголосовавших экспертов поставил Уилсон на 1-е место, остальные назвали ее 2-й. Коллиер выбрали 18 человек. Еще 3 эксперта отдали 1-е место форварду Алиссе Томас из «Финикса».

Существенное количество очков также набрали защитники Аллиша Грэй из «Атланты» и Келси Митчелл из «Индианы».