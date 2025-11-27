  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Майами» (Мэлоун), «Торонто» (Уиндхорст) и «Детройт» (Перкинс) – сюрпризы сезона по мнению экспертов ESPN
4

«Майами» (Мэлоун), «Торонто» (Уиндхорст) и «Детройт» (Перкинс) – сюрпризы сезона по мнению экспертов ESPN

Мэлоун, Уиндхорст и Перкинс назвали неожиданно успешные клубы сезона.

Эксперты ESPN обозначили команды, удивившие их своими успехами на начальной стадии чемпионата НБА.

Майкл Мэлоун: «Хит» (13-6). Эрик Споэльстра проделывает чертовски хорошую работу. В прошлом году в первом раунде они опозорились. Взяли Нормана Пауэлла, только что вернули Тайлера Хирро, мне нравится то, что они делают. Споэльстра продолжает показывать, почему он один из лучших тренеров лиги».

Брайан Уиндхорст: «Думаю, что это «Торонто» (14-5). Они защищаются куда лучше, чем я думал. Побеждают в концовках. Мы уже видели, как Кубок НБА может стать важным в становлении команды. «Пэйсерс» 2 года назад. «Оклахома» в прошлом году. В этом году это может произойти с «Рэпторс».

Кендрик Перкинс: «Для меня это «Детройт» (15-3). Я думал, что у них будут проблемы в этом сезоне. Но внезапно Кейд Каннингем поднялcя до уровня MVP. Джейлен Дюрен – до уровня Матча всех звезд. И они доминируют в Восточной конференции».

Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?2966 голосов
ДаШэй Гилджес-Александер
НетМайкл Джордан
ПовторитСтефен Карри
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дуэйна Рэнкина
logoТоронто
Брайан Уиндхорст
logoДетройт
logoНБА
logoКендрик Перкинс
logoМайкл Мэлоун
logoКейд Каннингем
logoЭрик Споэльстра
logoДжейлен Дюрен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Безумие на вершине Востока: что стоит за прорывом «Хит», «Рэпторс» и «Пистонс»
28 ноября, 05:05
Кендрик Перкинс: «Как-то Раякович начал распекать Уэстбрука из-за заслона. Он был ассистентом в «Тандер», а Расс лучшим игроком»
27 ноября, 06:42
НБА. «Голден Стэйт» уступил «Хьюстону», 40 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» победить «Миннесоту» и другие результаты
27 ноября, 05:50
Главные новости
Дэнни Грин: «Я считаю, что Дрэймонд – ролевой игрок. Если бы он попал в «Шарлотт», разве он остался бы суперзвездой?»
32 минуты назад
Джеймс Харден о «Клипперс»: «Ситуация здесь сложная»
55 минут назад
Джонатан Куминга вернулся после пропуска 7 матчей – 10 очков в игре с «Пеликанс»
сегодня, 09:28Видео
Тайрон Лю после поражения от «Далласа»: «Мы уже много чего перепробовали. Сейчас никакого следующего шага нет»
сегодня, 08:20
Яннис Адетокумбо: «Через пять лет мы будем обсуждать меня на вершине списка лучших бомбардиров в истории НБА»
сегодня, 07:50
Без Ламело Болла на площадке «Шарлотт» превзошел «Торонто» в 4-й четверти и овертайме со счетом 32:15
сегодня, 07:20
Зак Лоу: «Леброн вписался отлично, Ривз доминирует, монструозная атака. «Лейкерс», дайте немного драмы»
сегодня, 07:16
Снуп Догг – Дончичу, который стал отцом девочки: «Она пронзит прямо в сердце, но это сделает тебя лучше»
сегодня, 07:03
Никола Йокич реализовал 100% бросков с игры (26 очков) и был близок к трипл-даблу в матче с «Финиксом»
сегодня, 06:52Видео
Джимми Батлер надеется сыграть с «Тандер» после неприятного падения в матче с «Пеликанс»
сегодня, 06:47
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Хьюстон» сыграет с «Ютой», «Нью-Йорк» встретится с «Торонто» и другие матчи
сегодня, 09:05
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Литва примет Италию, Испания встретится с Грузией и другие матчи
сегодня, 08:47
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с УГМК, МБА – против «Энергии» и другие матчи
сегодня, 08:31
«Ираклис» подписал американского форварда Джастина Эдлер-Дэвис
вчера, 20:10
«Дубай» расстался с филиппинским защитником Терди Равеной
вчера, 18:15
Центровой Леон Радошевич перешел в «Тревизо»
вчера, 13:59Фото
«Милуоки» проиграл 7 матчей подряд – худшая серия с дебютного сезона Янниса Адетокумбо
вчера, 11:36
Лука Дончич прибыл на игру с «Далласом» на своем Bugatti W16 Mistral
вчера, 09:42Видео
Леброн Джеймс об Остине Ривзе: «Как давно я говорил вам, что он чертовски хорошо умеет играть? Так что ничего нового»
вчера, 08:17
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Германия крупно обыграла Израиль, Латвия уступила Нидерландам и другие результаты
28 ноября, 21:40