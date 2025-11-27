«Майами» (Мэлоун), «Торонто» (Уиндхорст) и «Детройт» (Перкинс) – сюрпризы сезона по мнению экспертов ESPN
Эксперты ESPN обозначили команды, удивившие их своими успехами на начальной стадии чемпионата НБА.
Майкл Мэлоун: «Хит» (13-6). Эрик Споэльстра проделывает чертовски хорошую работу. В прошлом году в первом раунде они опозорились. Взяли Нормана Пауэлла, только что вернули Тайлера Хирро, мне нравится то, что они делают. Споэльстра продолжает показывать, почему он один из лучших тренеров лиги».
Брайан Уиндхорст: «Думаю, что это «Торонто» (14-5). Они защищаются куда лучше, чем я думал. Побеждают в концовках. Мы уже видели, как Кубок НБА может стать важным в становлении команды. «Пэйсерс» 2 года назад. «Оклахома» в прошлом году. В этом году это может произойти с «Рэпторс».
Кендрик Перкинс: «Для меня это «Детройт» (15-3). Я думал, что у них будут проблемы в этом сезоне. Но внезапно Кейд Каннингем поднялcя до уровня MVP. Джейлен Дюрен – до уровня Матча всех звезд. И они доминируют в Восточной конференции».