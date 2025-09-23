Зайон Уильямсон находится в хорошей форме и демонстрирует лидерские качества

У поклонников Зайона Уильямсона есть поводы для оптимизма .

По словам эксперта ESPN Марка Спирса, главный тренер «Нового Орлеана» Уилли Грин рассказал ему о текущем состоянии звездного форварда.

«Недавно я ужинал с Грином. Он сказал, что Зайон выглядит просто отлично. И намного больше проявляет себя как лидер.

Если посмотреть на их состав, он гораздо сильнее и лучше, чем многие думают. Но для этой команды крайне важно состояние Зайона – он нужен им в здоровом виде», – заявил Спирс в эфире.