10

Зайон Уильямсон находится в хорошей форме и демонстрирует лидерские качества

У поклонников Зайона Уильямсона есть поводы для оптимизма .

По словам эксперта ESPN Марка Спирса, главный тренер «Нового Орлеана» Уилли Грин рассказал ему о текущем состоянии звездного форварда.

«Недавно я ужинал с Грином. Он сказал, что Зайон выглядит просто отлично. И намного больше проявляет себя как лидер.

Если посмотреть на их состав, он гораздо сильнее и лучше, чем многие думают. Но для этой команды крайне важно состояние Зайона – он нужен им в здоровом виде», – заявил Спирс в эфире.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Pelicans Film Room
logoНовый Орлеан
logoЗайон Уильямсон
logoНБА
Уилли Грин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Уилли Грин: «Джордан Пул готов сделать новый шаг вперед»
920 сентября, 12:32
Уилли Грин: «Если у Зайона получится на постоянной основе показывать свою уникальность, то для него нет предела»
520 сентября, 06:49
Зайон Уильямсон станет следующим из звездных игроков, кто запросит обмен, по мнению ESPN
2125 августа, 19:32
В сети появилось фото Зайона Уильямсона на летнем отдыхе
3912 августа, 09:31Фото
Главные новости
Тео Пинсон о Бене Симмонсе: «Его сломали в Филадельфии. Несправедливо, но сейчас Бен – посмешище»
5 минут назад
Бен Уоллес: «Если бы мы выбрали на драфте Кармело вместо Миличича, не думаю, что мы когда-либо выиграли бы чемпионат»
9 минут назад
Тайсон Чендлер: «Если бы мой обмен в «Тандер» в 2009-м не отменили, та команда выиграла бы 2-3 титула»
324 минуты назад
Сергей Кущенко: «Суперкубок позволит оценить, на каком уровне находится баскетбол в Лиге ВТБ по сравнению с ведущими европейскими клубами и турнирами»
38 минут назад
Шэмс Чарания о будущем Леброна: «Важны максимизация поддержки в «Лейкерс» прямо сейчас и ситуация с Брайсом в 2026-м»
51 минуту назад
Ивица Зубац работает над средним броском и игрой против сдваиваний
57 минут назад
Расселлу Уэстбруку не хватает 506 очков до звания самого результативного разыгрывающего в истории НБА
4сегодня, 05:02
Экс-игрок НБА Джордан Кроуфорд считает Майкла Бизли более значимым в баскетболе, чем ШГА
3сегодня, 04:33
Бен Симмонс похвастался фотографиями пойманных рыб
9сегодня, 04:24Фото
«Голден Стэйт» планирует подписать Сета Карри
сегодня, 04:17
Ко всем новостям
Последние новости
Шакил О′Нил выступил диджеем на дне рождения OnlyFans-модели Софи Рэйн
235 минут назадВидео
Дрю Холидэй: «Лиллард написал мне, что нынешние «Блэйзерс» имеют шанс стать очень хорошей командой»
сегодня, 05:13
Василие Мицич – самый высокооплачиваемый игрок «Хапоэля Тель-Авив»
1вчера, 20:20
Кара Лоусон возглавила женскую сборную США по баскетболу
вчера, 18:20Фото
Паком Дадье – главный кандидат на обмен из «Никс» (The Athletic)
вчера, 16:42
Стали известны зарплаты игроков «Маккаби Тель-Авив» за сезон-2025/26
2вчера, 16:20
Джош Бостик стал помощником главного тренера «Хьюстона»
вчера, 15:59
«Альба» уменьшила фонд зарплат на 4 миллиона евро
вчера, 15:18
«Олимпиакос» не будет подписывать контракт с Кристом Кумадже
вчера, 14:54
Фредди Гиллеспи подписал контракт с «Галатасараем»
вчера, 14:03