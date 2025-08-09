«Филадельфия» вернет черную форму времен Аллена Айверсона
«Сиксерс» снова облачатся в любимый фанатами комплект.
По информации журналиста Эвана Сайдери, в следующем сезоне «Филадельфия» будет выступать в черной ретро-форме времен выступлений за команду Аллена Айверсона.
«Сиксерс» много лет обсуждали возможное возвращение этой расцветки и наконец решили вернуть полюбившуюся болельщикам форму.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
