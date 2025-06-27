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Шэмс Чарания: «Джаз» не будут менять Эйса Бэйли, если он будет играть в НБА, это произойдет в Юте»

Шэмс Чарания прокомментировал ситуацию вокруг Эйса Бэйли.

5-й номер драфта-2025 не хотел оказаться в «Джаз» и пока не прибыл в расположение своего клуба.

«В этом суть драфта. Ты можешь оказаться не там, где хочешь. «Джаз» не будут менять Эйса Бэйли, если он будет играть в НБА, это произойдет в Юте.

Если он прибудет в команду до понедельника, нет никаких последствий.

Он может только пропустить этот год и отказаться от порядка 10 миллионов долларов. Такого еще не случалось», – заключил инсайдер.

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ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
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