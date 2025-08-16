0

«Детройт» подписал с Джавонте Грином частично гарантированный контракт

Стали известны детали контракта Джавонте Грина с «Детройтом».

«Пистонс» подписали со свободным агентом однолетний частично гарантированный контракт. Защитник получит от «Детройта» гарантированную сумму в размере 925 000 долларов, сообщает журналист Майкл Скотто.

Грин провел первые 4 года карьеры в Европе, выступая за итальянский «Триест» и немецкий «Ульм». В НБА он дебютировал в 26 лет, пополнив состав «Бостона» в сезоне-2019/20.

В прошлом розыгрыше чемпионата форвард выступал за «Новый Орлеан» и «Кливленд». Проведя 50 матчей за «Пеликанс», он был отчислен 20 февраля, но уже через три дня присоединился к «Кэвальерс», за которых сыграл 18 матчей регулярного сезона и 6 игр плей-офф, в среднем набирая 5,1 очка, 3,2 подбора и 0,8 передачи за 18,5 минуты на паркете.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Майкла Скотто в соцсети X
