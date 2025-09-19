  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Леброн Джеймс о легендарном матче Кобе Брайанта: «Клянусь, я знал, что он наберет больше 80-и очков»
0

Леброн Джеймс о легендарном матче Кобе Брайанта: «Клянусь, я знал, что он наберет больше 80-и очков»

Леброн рассказал, как с друзьями наблюдал за исторической игрой Кобе Брайанта.

«Говорю тебе, каждый раз, когда я что-то рассказываю, люди думают, что я вру. Но в тот вечер у меня дома были мои кореша, и мы все вместе смотрели, как Кобе набирает 81 очко.

Когда у него уже было 60, я сказал: «О, черт, мне кажется, сегодня он может набрать за 80». Клянусь. Мы можем им позвонить.

Я сказал: «Кобе может набрать за 80». А потом он набрал 81, так что я не соврал», – рассказал Леброн Джеймс в интервью Complex.

22 января 2006 года Кобе Брайант набрал 81 очко в матче против «Торонто». Это второй результат по количеству набранных очков в одном матче в истории НБА после Уилта Чемберлена (100 очков).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Complex
logoЛеброн Джеймс
logoКобе Брайант
logoНБА
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейсон Тейтум: «Джордан, Леброн и Кобе – эти три имени железно должны быть в топ-5 игроков всех времен»
31вчера, 13:20
Дуайт Ховард: «Кобе было #####, что думают окружающие. А Леброну нет, он хочет всем понравиться»
1311 сентября, 20:35
Леброн Джеймс и Крис Пол попали в Зал славы баскетбола, хотя все еще играют. Разве это возможно?
257 сентября, 19:35
«Мы знали, что Кобе не позволит нам халтурить». Леброн Джеймс посвятил речь Брайанту на церемонии введения в Зал славы
27 сентября, 05:12
Главные новости
Лаури Маркканен представил свою версию «сборной Мира» для Матча всех звезд НБА
135 минут назад
Леброн Джеймс: «Конец карьеры уже близко, но еще не наступил»
3сегодня, 20:10
Эйжа Уилсон и Аланна Смит стали – «Лучшие игроки оборонительного плана» сезона-2025 женской НБА
сегодня, 19:41Фото
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Атланта» принимает «Индиану», «Лас-Вегас» сыграет с «Сиэтлом»
1сегодня, 18:52
Бывший сотрудник «Клипперс»: «Если Кавай был готов послать на ### «Сперс», то он не побоится сделать то же самое с нами»
5сегодня, 18:45
Инсайдер Ян Бегли: «Готов поставить, что Брогдон и Шэмет останутся c «Никс»
сегодня, 18:16
Андрей Ватутин: «Пистиолис один из лучших тренеров своего поколения в европейском баскетболе»
сегодня, 17:42
Андреас Пистиолис продлил контракт с ЦСКА до 2028 года
5сегодня, 17:30
Сэм Эмик: «Уорриорз» не спешат отдавать Кумингу в «Кингз», так как боятся, что он станет там звездой»
7сегодня, 17:05
Яннис Сферопулос: «Матч с ЦСКА – отличная возможность научиться побеждать в больших матчах»
1сегодня, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Дуэйн Уэйд: «Эйжа Уилсон может обыграть некоторых игроков НБА»
259 минут назад
Патрик Беверли готов завершить карьеру, если в скором времени не найдет команду
сегодня, 19:21
Шейн Ларкин: «У меня были возможности вернуться в НБА, но я отказался»
1сегодня, 19:09
Тони Снелл о переходе во французский «Булазак»: «Я больше не мог играть в G-лиге»
1сегодня, 16:00
Товарищеский матч. ЦСКА победил «Дубай»
2сегодня, 15:21
Аарон Гордон появился на публике в майке своего покойного брата
сегодня, 14:40Фото
Андре Игудала: «Если бы Рашид Уоллес играл сегодня, он входил бы в топ-5 игроков лиги. Даже выше Янниса»
9сегодня, 13:41
Турнир Павлоса Яннакопулоса. «Панатинаикос» обыграл «Партизан»
сегодня, 13:21
Хассан Уайтсайд попытался продолжить карьеру в Китае, но провалил просмотр в «Шанхае»
сегодня, 10:20
«Майами» не стремится обменивать Эндрю Уиггинса и хочет оценить нынешний состав в официальных матчах
3сегодня, 07:53