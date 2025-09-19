Леброн Джеймс о легендарном матче Кобе Брайанта: «Клянусь, я знал, что он наберет больше 80-и очков»

Леброн рассказал, как с друзьями наблюдал за исторической игрой Кобе Брайанта.

«Говорю тебе, каждый раз, когда я что-то рассказываю, люди думают, что я вру. Но в тот вечер у меня дома были мои кореша, и мы все вместе смотрели, как Кобе набирает 81 очко.

Когда у него уже было 60, я сказал: «О, черт, мне кажется, сегодня он может набрать за 80». Клянусь. Мы можем им позвонить.

Я сказал: «Кобе может набрать за 80». А потом он набрал 81, так что я не соврал», – рассказал Леброн Джеймс в интервью Complex.

22 января 2006 года Кобе Брайант набрал 81 очко в матче против «Торонто». Это второй результат по количеству набранных очков в одном матче в истории НБА после Уилта Чемберлена (100 очков).