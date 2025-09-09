2

Шакил О′Нил опубликовал список величайших игроков «Лейкерс», ставящий его на пятое место

Легендарный центровой поделился топ-10 баскетболистов в истории «Лейкерс».

В своих соцсетях Шакил О′Нил выложил список 10 величайших игроков «Лос-Анджелеса» за всю историю, составленный ClutchPoints. Сам О′Нил занял в нем пятую строчку.

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Кобе Брайант

  2. Мэджик Джонсон

  3. Карим Абдул-Джаббар

  4. Джерри Уэст

  5. Шакил О′Нил

  6. Джеймс Уорти

  7. Уилт Чемберлен

  8. Элджин Бэйлор

  9. Джордж Майкан

  10. Леброн Джеймс

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
