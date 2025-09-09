Шакил О′Нил опубликовал список величайших игроков «Лейкерс», ставящий его на пятое место

Легендарный центровой поделился топ-10 баскетболистов в истории «Лейкерс».

В своих соцсетях Шакил О ′Нил выложил список 10 величайших игроков «Лос-Анджелеса» за всю историю, составленный ClutchPoints. Сам О′Нил занял в нем пятую строчку.

Топ-10 выглядит следующим образом: