Шакил О′Нил опубликовал список величайших игроков «Лейкерс», ставящий его на пятое место
Легендарный центровой поделился топ-10 баскетболистов в истории «Лейкерс».
В своих соцсетях Шакил О′Нил выложил список 10 величайших игроков «Лос-Анджелеса» за всю историю, составленный ClutchPoints. Сам О′Нил занял в нем пятую строчку.
Топ-10 выглядит следующим образом:
Шакил О′Нил
Джеймс Уорти
Уилт Чемберлен
Элджин Бэйлор
Джордж Майкан
Леброн Джеймс
