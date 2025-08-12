Фото
30

В сети появилось фото Зайона Уильямсона на летнем отдыхе

Форвард «Нового Орлеана» наслаждается отпуском.

В Интернете опубликована фотография Зайон Уильямсон с фанатом, на которой звездный баскетболист выглядит довольно растренированным.

В прошлом сезоне баскетболист страдал от травм и принял участие лишь в 30 матчах «Пеликанс», набирая в среднем 24,6 очка, 7,2 подбора и 5,3 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЗайон Уильямсон
logoНБА
logoНовый Орлеан
Баскетбол - фото
