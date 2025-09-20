Уилли Грин: «Джордан Пул готов сделать новый шаг вперед»

Главный тренер «Нового Орлеана» верит в прогресс новичка команды.

«Я в восторге и невероятно рад приходу Джордана Пула . Я думаю, он находится на том этапе карьеры, когда готов сделать новый шаг вперед. После последних нескольких сезонов в «Вашингтоне» и перехода сюда, в конкурентную среду, он полон энтузиазма. Он динамичный бомбардир, чемпион, и мы рады, что все начинает складываться», – сказал Грин .

Джордан Пул оказался в «Пеликанс» после двух лет выступлений за «Уизардс».

За два прошлых сезона 26-летний защитник набирал в среднем 18,8 очка (42,2% с игры, 35,3% из-за дуги), 2,8 подбора и 4,4 передачи.