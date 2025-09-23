«Голден Стэйт» планирует подписать Сета Карри

Братья Карри, как ожидается, воссоединятся в «Уорриорз».

«Голден Стэйт » планирует подписать контракт с защитником Сетом Карри (35 лет, 185 см).

У калифорнийского клуба есть устные договоренности с Элом Хорфордом, Де’Энтони Мелтоном, Гэри Пэйтоном II и младшим братом Стефена Карри . «Воины» оформят переходы после разрешения контрактной ситуации с Джонатаном Кумингой.

Сет Карри провел минувший сезон в «Шарлотт», набирая в среднем 6,5 очка за игру в 68 матчах. Опытный защитник реализовывал 45,6% трехочковых.

В составе «Уорриорз» Сет начал свою карьеру в 2013 году в качестве незадрафтованного свободного агента. Он был отчислен перед началом сезона-13/14.