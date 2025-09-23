0

«Голден Стэйт» планирует подписать Сета Карри

Братья Карри, как ожидается, воссоединятся в «Уорриорз».

«Голден Стэйт» планирует подписать контракт с защитником Сетом Карри (35 лет, 185 см).

У калифорнийского клуба есть устные договоренности с Элом Хорфордом, Де’Энтони Мелтоном, Гэри Пэйтоном II и младшим братом Стефена Карри. «Воины» оформят переходы после разрешения контрактной ситуации с Джонатаном Кумингой.

Сет Карри провел минувший сезон в «Шарлотт», набирая в среднем 6,5 очка за игру в 68 матчах. Опытный защитник реализовывал 45,6% трехочковых.

В составе «Уорриорз» Сет начал свою карьеру в 2013 году в качестве незадрафтованного свободного агента. Он был отчислен перед началом сезона-13/14.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Блог Марка Стейна
logoГолден Стэйт
logoСтефен Карри
возможные переходы
logoНБА
logoСет Карри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тайриз Халибертон: «Дядюшка Стеф – величайший человек, которого я встретил в баскетболе»
3вчера, 10:39
Агент Аарон Тернер: «Джонатан Куминга хотел бы стать центральной фигурой команды»
1421 сентября, 17:45
Шамперт об игре против Карри и Томпсона: «Такое чувство опасности я не испытывал против кого-то другого»
221 сентября, 09:09
Стефен Карри и Роджер Федерер дали старт теннисному матчу Кубка Лэйвера
221 сентября, 04:43Видео
Главные новости
Экс-игрок НБА Джордан Кроуфорд считает Майкла Бизли более значимым в баскетболе, чем ШГА
214 минут назад
Бен Симмонс похвастался фотографиями пойманных рыб
223 минуты назадФото
Эмони Бэйтс подпишет контракт с «Филадельфией»
46 минут назад
Никола Йокич признан лучшим игроком НБА и главным претендентом на звание MVP, согласно опросу ESPN
7вчера, 21:38
Шэмс Чарания раскрыл подробности нового формата Матча всех звезд НБА
13вчера, 21:07
Фред Ванвлит получил разрыв передней крестообразной связки
47вчера, 20:35
Ник Калатес о непопадании в список 25 лучших игроков в истории Евролиги: «Я вхожу в Топ-15 по любой статистике»
2вчера, 19:46
Стефон Касл: «Главная трудность при переходе в НБА – привыкнуть к скорости игры»
вчера, 19:20
Дрю Холидэй о своем будущем: «Буду играть, пока есть силы»
2вчера, 18:53
Майкл Мэлоун: «У меня до сих пор неприятный осадок от ухода из «Денвера»
1вчера, 18:33
Ко всем новостям
Последние новости
Василие Мицич – самый высокооплачиваемый игрок «Хапоэля Тель-Авив»
1вчера, 20:20
Кара Лоусон возглавила женскую сборную США по баскетболу
вчера, 18:20Фото
Паком Дадье – главный кандидат на обмен из «Никс» (The Athletic)
вчера, 16:42
Стали известны зарплаты игроков «Маккаби Тель-Авив» за сезон-2025/26
2вчера, 16:20
Джош Бостик стал помощником главного тренера «Хьюстона»
вчера, 15:59
«Альба» уменьшила фонд зарплат на 4 миллиона евро
вчера, 15:18
«Олимпиакос» не будет подписывать контракт с Кристом Кумадже
вчера, 14:54
Фредди Гиллеспи подписал контракт с «Галатасараем»
вчера, 14:03
Трехкратный чемпион НБА Патрик Маккоу может продолжить карьеру в Европу
1вчера, 13:45
Рики Каунсил не присоединится к «Бруклину»
вчера, 12:10