Шамперт об игре против Карри и Томпсона: «Такое чувство опасности я не испытывал против кого-то другого»

Бывший игрок «Кливленда» описал опыт игры против дуэта снайперов «Уорриорс».

«Люди думали, что мы их запугиваем. Нет, это была реальная стратегия. Вы можете найти моменты, где Клэй хватает меня за лицо, мол, отстань. Я проваливал другие свои задания в защите, потому что я НЕ мог позволить им сделать бросок. Но я никогда не чувствовал ничего подобного, типа «я в опасности, если не вижу его». Такое чувство опасности я не испытывал против кого-то другого», – рассказал баскетболист.

Иман Шамперт присоединился к «Кэвальерс» по ходу сезона-2014/15 и участвовал в противостояниях команды с «Голден Стйэт», который на протяжении 4 сезонов подряд был соперником «Кливленда» по финалам НБА.

