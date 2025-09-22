Тайриз Халибертон: «Дядюшка Стеф – величайший человек, которого я встретил в баскетболе»

Халибертон поведал о своих отношениях с Карри после Олимпийских игр.

«Я не знаю, сколько ему лет, но я зову его «дядюшкой». Стеф – величайший человек, которого я встретил в баскетболе. Я никогда не встречал никого лучше него. И что самое главное, я никогда не слышал, чтобы кто-то плохо отзывался о Стефе как о человеке.

Он всегда помнит людей, заботится о них. У меня слов не хватит, чтоб его нахваливать. Во время Олимпиады я не так много играл, так что в основном учился и разбирался, как мыслят ребята в команде. И Стеф стал тем самым человеком для меня.

После каждой тренировки я такой: «Мне надо поработать со Стефом. Я должен делать то, что делает он». А он всегда, прежде чем начать, если я на другом конце зала, говорил: «Давай, Тай, пошли тренироваться». Так что я не могу наговорить достаточно хороших вещей о нем», – подчеркнул Халибертон.

Лидер «Пэйсерс» также рассказал, что теперь, когда он приезжает играть против «Голден Стэйт », или когда «Уорриорс» приезжают в Индиану, два разыгрывающих ужинают или просто проводят время вместе.

На Олимпиаде-2024 Тайриз Халибертон играл ограниченное количество минут из-за травмы. Он принял участие в трех из шести матчей сборной США, в среднем набирая 2,7 очка, 0,7 передачи и 0,3 перехвата.