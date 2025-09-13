Гобер о Йокиче: «Всегда благодарен, когда мне выпадает возможность попытаться остановить одного из лучших игроков в мире»
4-кратный DPOY отдал должное 3-кратному MVP.
«Йокича отличает то, как работает его мозг, то, как он способен адаптироваться к ситуациям и в большинстве случаев принимать верное решение, делая это будучи уставшим, делая это, играя много минут, – я думаю, это то, что делает его уникальным.
Когда я просыпаюсь в день игры против Йокича, я всегда благодарен за то, что мне выпадает возможность попытаться остановить одного из лучших игроков в мире», – сказал Гобер.
В матчах плей-офф Никола Йокич имеет результат 11-7 против команд с Руди Гобером в составе.
