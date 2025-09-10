  • Спортс
  • Сербский менеджер в НБА до вылета Сербии: «Йокич не в форме и не показывает свой уровень баскетбола»
5

Сербский менеджер в НБА до вылета Сербии: «Йокич не в форме и не показывает свой уровень баскетбола»

Брайан Уиндхорст поделился мнением о готовности Николы Йокича.

Инсайдер ESPN рассказал о разговоре с сербским менеджером НБА после поражения Сербии от Турции в последнем матче группового этапа. Уиндхорст считал, что Сербия не выкладывалась на полную до плей-офф.

«Нет, дело вне в этом. Йокич не показывает свой уровень баскетбола, он не в оптимальной физической форме. Это поражение выводит нас в одну половину сетки с Германией, и мне это не нравится», – не согласился серб.

Йокич набирал 22,3 очка, 9 подборов, 4,2 передачи и 1,8 блок-шота за 27 минут в среднем на турнире, реализуя 66,2% бросков с игры и 33,3% из-за дуги.

Сербия уступила Финляндии в 1/8 финала Евробаскета-2025.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA on ESPN
logoНикола Йокич
Брайан Уиндхорст
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Сербии
logoНБА
logoсборная Финляндии
