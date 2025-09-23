5

Шэмс Чарания раскрыл подробности нового формата Матча всех звезд НБА

Лига меняет формат матча всех звезд на турнир «США против Мира».

«Три команды: две команды США и одна «команда Мира», сыграют по круговой системе (каждая с каждой).

Всего состоится четыре игры, каждая по двенадцать минут. То есть всего сорок восемь минут баскетбола, по сути, как одна полноценная игра НБА», – сообщил инсайдер.

Матч всех звезд НБА-2026 пройдет 15 февраля в Лос-Анджелесе.

Адам Сильвер подтвердил новый формат Матча всех звезд с участием команды иностранцев

