Шэмс Чарания раскрыл подробности нового формата Матча всех звезд НБА

Лига меняет формат матча всех звезд на турнир «США против Мира».

«Три команды: две команды США и одна «команда Мира», сыграют по круговой системе (каждая с каждой).

Всего состоится четыре игры, каждая по двенадцать минут. То есть всего сорок восемь минут баскетбола, по сути, как одна полноценная игра НБА», – сообщил инсайдер.

Матч всех звезд НБА-2026 пройдет 15 февраля в Лос-Анджелесе.

Адам Сильвер подтвердил новый формат Матча всех звезд с участием команды иностранцев