Шэмс Чарания раскрыл подробности нового формата Матча всех звезд НБА
Лига меняет формат матча всех звезд на турнир «США против Мира».
«Три команды: две команды США и одна «команда Мира», сыграют по круговой системе (каждая с каждой).
Всего состоится четыре игры, каждая по двенадцать минут. То есть всего сорок восемь минут баскетбола, по сути, как одна полноценная игра НБА», – сообщил инсайдер.
Матч всех звезд НБА-2026 пройдет 15 февраля в Лос-Анджелесе.
Адам Сильвер подтвердил новый формат Матча всех звезд с участием команды иностранцев
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости