Дирк Новицки о Купере Флэгге: «Ажиотаж абсолютно оправдан, у него нет потолка»

Легенда «Далласа» очень высокого мнения о новичке.

«Ажиотаж абсолютно оправдан, это точно. У него нет потолка, честно говоря. Уже сейчас видно, как он отлично читает игру. Он атлетичен, техничен, и я слышал, что его рабочая этика просто зашкаливает. Все, что я видел и слышал, говорит о том, что он настоящий талант. Он может набирать очки разными способами и опекать разных игроков», – сказал Новицки .

Выступая за команду университета Дьюка, Купер Флэгг набирал в среднем 19,2 очка, 7,5 подбора и 4,2 передачи за матч при 48,1% реализации бросков с игры.