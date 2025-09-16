Мама Купера Флэгга установила лимит 180 тысяч долларов на покупку первой машины
Купер Флэгг будет ограничен в выборе при покупке первого автомобиля.
Мама 18-летнего новичка НБА установила сыну лимит 180 тысяч долларов на сделку.
«Не надо сразу же покупать себе «Бугатти», – сказала Келли.
Выбранный под 1-м номером драфта Флэгг подписал с «Мэверикс» контракт на 62,7 миллиона долларов. Сам он при обсуждении данного вопроса высказал мнение, что может потратить 200 тысяч.
«Но вообще я не любитель тратить деньги», – признался Купер.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chime
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости