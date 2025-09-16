Мама Купера Флэгга установила лимит 180 тысяч долларов на покупку первой машины

Купер Флэгг будет ограничен в выборе при покупке первого автомобиля.

Мама 18-летнего новичка НБА установила сыну лимит 180 тысяч долларов на сделку.

«Не надо сразу же покупать себе «Бугатти», – сказала Келли.

Выбранный под 1-м номером драфта Флэгг подписал с «Мэверикс» контракт на 62,7 миллиона долларов. Сам он при обсуждении данного вопроса высказал мнение, что может потратить 200 тысяч.

«Но вообще я не любитель тратить деньги», – признался Купер.