6

Мама Купера Флэгга установила лимит 180 тысяч долларов на покупку первой машины

Купер Флэгг будет ограничен в выборе при покупке первого автомобиля.

Мама 18-летнего новичка НБА установила сыну лимит 180 тысяч долларов на сделку.

«Не надо сразу же покупать себе «Бугатти», – сказала Келли.

Выбранный под 1-м номером драфта Флэгг подписал с «Мэверикс» контракт на 62,7 миллиона долларов. Сам он при обсуждении данного вопроса высказал мнение, что может потратить 200 тысяч.

«Но вообще я не любитель тратить деньги», – признался Купер.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chime
logoКупер Флэгг
logoДаллас
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дирк Новицки о Купере Флэгге: «Ажиотаж абсолютно оправдан, у него нет потолка»
1814 сентября, 07:34
Дирк Новицки тепло поприветствовал Купера Флэгга при встрече
114 сентября, 04:54Видео
Стив Нэш, Купер Флэгг, Жоаким Ноа и Девин Харрис посетили благотворительный теннисный турнир Дирка Новицки
13 сентября, 17:59Видео
Купер Флэгг использует NBA 2K, чтобы понять, как может взаимодействовать с Ирвингом и Дэвисом
97 сентября, 04:17
Главные новости
Трэй Янг о вражде с нью-йоркскими болельщиками: «На камеру они говорят одно, но в жизни вполне дружелюбны. Не боюсь ходить по городу»
4 минуты назад
Бен Симмонс выложил фото с отдыха и отверг слухи о завершении карьеры
10 минут назадФото
Вембаньяма попросил 14-летнего поклонника не называть его «сэр»
21 минуту назад
«Сперс» объявили о продлении контракта с Бисмаком Бийомбо
28 минут назад
Ресторан Хардена в Хьюстоне закрылся из-за просроченной арендной платы на 2,2 млн долларов
135 минут назад
Матеуш Понитка отказался от контракта с «Денвером» в 2016 году
37 минут назад
«Никс» и Тосан Эвбуомван договорились о подписании контракта
58 минут назад
«Чикаго» предлагал «Голден Стэйт» обмен Алекса Карузо на Джонатана Кумингу
559 минут назад
«Атланта» обменяла Кобе Бафкина в «Бруклин» за денежную компенсацию
4вчера, 21:08
Яннис Адетокумбо во время прямого эфира в своих соцсетях: «Уберите эти гребанные турецкие флаги»
16вчера, 20:50Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Исаак Бонга: «Мелочи вроде подборов приносят победы»
вчера, 20:30
«Миннесота» и Боунс Хайлэнд договорились о контракте
4вчера, 18:48
Марио Чалмерс: «Дюрэнт вряд ли когда-либо перейдет в «Хит» из-за давления, связанного с наследием Леброна»
вчера, 18:33
«Нью-Йорк» пригласили Трея Джемисона и Алексея Леня на просмотр
вчера, 18:18
Журналист Джон Кравчински: «Энтони Эдвардс считает, что ему еще нужно поработать, чтобы достичь уровня Шэя или Дончича»
9вчера, 17:35
Андрей Кириленко о влиянии международных санкций на российский баскетбол: «Этот «волшебный пинок» очень серьезно помог»
10вчера, 17:14
Игроки сборной Германии получат по 30 тысяч евро за «золото» Евробаскета
вчера, 16:45
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл «Бешикташ»
вчера, 16:15
Эргин Атаман: «Я верю, что эти игроки скоро принесут трофей Турции»
2вчера, 15:19
Шэмс Чарания: «Куминга откладывает подписание квалификационного предложения в надежде на сделку с «Уорриорз» или «сайн-энд-трейд»
5вчера, 14:57