6

Билл Симмонс включил Купера Флэгга и Кона Книппела в олимпийскую сборную США 2028 года

Эксперт составил свою версию состава американской сборной.

Симмонс поставил себе условие не брать в команду игроков, которым на момент Олимпийских игр в Лос-Анджелесе будет более 30 лет.

В состав попали:

  1. Энтони Эдвардс

  2. Тайриз Халибертон

  3. Джейлен Уильямс

  4. Паоло Банкеро

  5. Купер Флэгг

  6. Чет Холмгрен

  7. Эван Мобли

  8. Амен Томпсон

  9. Трей Мерфи

  10. Кэйсон Уоллес

  11. Кон Книппел

  12. Даррин Питерсон (выйдет на драфт в 2026)

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Зака Лоу
logoсборная США
logoКон Книппел
logoПаоло Банкеро
logoЭнтони Эдвардс
logoЧет Холмгрен
logoТайриз Халибертон
logoКэйсон Уоллес
logoТрей Мерфи
logoЭван Мобли
logoАмен Томпсон
logoДжейлен Уильямс
logoКупер Флэгг
logoБилл Симмонс
