Билл Симмонс включил Купера Флэгга и Кона Книппела в олимпийскую сборную США 2028 года
Эксперт составил свою версию состава американской сборной.
Симмонс поставил себе условие не брать в команду игроков, которым на момент Олимпийских игр в Лос-Анджелесе будет более 30 лет.
В состав попали:
Джейлен Уильямс
Купер Флэгг
Эван Мобли
Амен Томпсон
Трей Мерфи
Кэйсон Уоллес
Кон Книппел
Даррин Питерсон (выйдет на драфт в 2026)
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Зака Лоу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости