Кевин Дюрэнт прокомментировал слова Патрика Беверли о Трэе Янге: «Прекращай, братишка, это звучит как бред»

Кевин Дюрэнт не оценил позицию Патрика Беверли.

37-летний защитник ввязался в конфликт с Трэем Янгом , заявив: «Я не думаю, что он выиграл достаточно, чтобы вообще со мной разговаривать». Беверли также обвинил Янга в отсутствии лидерских качеств.

«Это уже ни в какие ворота не лезет. Брось, Пэт, это звучит как бред, братишка», – прокомментировал ситуацию Дюрэнт .