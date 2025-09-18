Кевин Дюрэнт прокомментировал слова Патрика Беверли о Трэе Янге: «Прекращай, братишка, это звучит как бред»
Кевин Дюрэнт не оценил позицию Патрика Беверли.
37-летний защитник ввязался в конфликт с Трэем Янгом, заявив: «Я не думаю, что он выиграл достаточно, чтобы вообще со мной разговаривать». Беверли также обвинил Янга в отсутствии лидерских качеств.
«Это уже ни в какие ворота не лезет. Брось, Пэт, это звучит как бред, братишка», – прокомментировал ситуацию Дюрэнт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Кевина Дюрэнта
