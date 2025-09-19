0

Эргин Атаман: «Панатинаикос» может выставить два состава уровня «Финала четырех» Евролиги»

Эргин Атаман высоко оценивает готовность к сезону Евролиги.

«Панатинаикос» выиграл главный трофей в позапрошлом розыгрыше, но остался с 4-м местом в прошедшем чемпионате.

«У нас отличная команда, как и 2 последних года. Несколько новых игроков. Думаю, мы поборемся за все доступные награды в этом году.

Проходим подготовку, ряд игроков вернулся с Евробаскета. Система осталась прежней. 90% состава сохранились, новые игроки внесут свой вклад.

В этот раз «Панатинаикос» может одновременно выставить два состава, каждый из которых достоин «Финала четырех», – заявил главный тренер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
чемпионат Греции
Панатинаикос
Эргин Атаман
Евролига
