Эргин Атаман: «Панатинаикос» может выставить два состава уровня «Финала четырех» Евролиги»
Эргин Атаман высоко оценивает готовность к сезону Евролиги.
«Панатинаикос» выиграл главный трофей в позапрошлом розыгрыше, но остался с 4-м местом в прошедшем чемпионате.
«У нас отличная команда, как и 2 последних года. Несколько новых игроков. Думаю, мы поборемся за все доступные награды в этом году.
Проходим подготовку, ряд игроков вернулся с Евробаскета. Система осталась прежней. 90% состава сохранились, новые игроки внесут свой вклад.
В этот раз «Панатинаикос» может одновременно выставить два состава, каждый из которых достоин «Финала четырех», – заявил главный тренер.
