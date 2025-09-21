Робертас Явтокас отказался от должности президента «Кибиркштиса» из-за обвинений в расизме
Робертас Явтокас оказался в центре скандала.
В частном разговоре с журналистом после интервью акционер и будущий президент «Кибиркштиса» обратил внимание на цвет кожи мужа баскетболистки Камиле Нацицкайте Димео ван дер Хорста, назвав его «черным».
Его высказывания оскорбили спортсменку, которая обратилась с жалобой в комиссию по этике.
Явтокас принес извинения и отказался от должности в клубе. Его ждет дисцисплинарное разбирательство.
Журналист Андрюс Тапинас связывает внимание к этому эпизоду и уровень разбирательства с влиянием Миндаугаса Балчюнаса, победившего Явтокаса на выборах президента Литовской федерации баскетбола в прошлом году.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Андрюса Тапинаса
