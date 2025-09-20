Подписание Ажуоласа Тубелиса привело «Жальгирис» к конфликту с фанатской организацией
«Жальгирис» столкнулся с недовольством «ультрас».
Фанатская организация GWB устроила протест против политики клуба под лозунгом: «Клуб без принципов – команда без поддержки».
«Наша точка зрения слишком сильно отличается от руководства клуба. Все не должно замыкаться на деньгах, продажах и рекламе», – заявила организация.
Конфликт запустил переход в команду MVP-2024 литовского чемпионата 23-летнего форварда Ажуоласа Тубелиса, ранее выступавшего за «Ритас».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости