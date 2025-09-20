0

Подписание Ажуоласа Тубелиса привело «Жальгирис» к конфликту с фанатской организацией

«Жальгирис» столкнулся с недовольством «ультрас».

Фанатская организация GWB устроила протест против политики клуба под лозунгом: «Клуб без принципов – команда без поддержки».

«Наша точка зрения слишком сильно отличается от руководства клуба. Все не должно замыкаться на деньгах, продажах и рекламе», – заявила организация.

Конфликт запустил переход в команду MVP-2024 литовского чемпионата 23-летнего форварда Ажуоласа Тубелиса, ранее выступавшего за «Ритас».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
logoЕвролига
logoРитас
logoЖальгирис
чемпионат Литвы
Ажуолас Тубелис
