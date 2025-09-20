Журналист Пабло Торре: «Скандал с Балмером показывает, что правила не работают для тех, кто считает их простыми условностями в реальной жизни, а теперь и в спорте»

Пабло Торре очертил значение своего расследования.

Журналист раскрыл возможную схему обхода потолока зарплат НБА со стороны «Клипперс» и Стива Балмера.

«Это расследование дало мне понимание количества фанатов, которые возмущены, озабочены этим инцидентом и протестуют против него.

Если спорт действительно будет таким, они готовы забыть про него. Не хочу быть излишне драматичным, но в современном мире нам очень нужны какие-то примеры справедливости и честности.

Почему людям так важна эта ситуация со Стивом Балмером? Потому что богатейший человек в спорте, один из богатейших людей мира вряд ли будет ответственен за что-либо в реальной жизни. Но не в спорте. Он не может просто так купить титул и лучшего игрока.

Болельщики инвестируют свое время, эмоции и ресурсы в игру всю свою жизнь. Но теперь эта история показывает, что правила не работают на тех, кто считает их простыми условностями в реальной жизни, а теперь и в этой области, которую эти люди так детально и близко знают.

Так что людям нужно очень внимательно присмотреться к этой ситуации, которая стала шокирующей для меня», – поделился репортер.