Джейлен Браун: «Половина команды ушла. Чувствуется, что началась новая эра. Тейтум заплел брейды, я не понимаю, что происходит»
Форвард «Селтикс» осознает, что теперь это другая команда.
«Чувствуется, что началась новая эра. Половина команды ушла. Я желаю им всего наилучшего и благодарен им. Они были прекрасными товарищами по команде, так что немного грустно видеть, как они уходят. Это новая эра, все в каком-то смысле изменилось и перестроилось. Джей Ти заплел брейды, я не понимаю, что происходит», – заключил Браун.
В межсезонье «Бостон» покинули такие ключевые игроки, как Люк Корнет, Дрю Холидэй, Кристапс Порзингис и Эл Хорфорд, а Джейсон Тейтум, скорее всего, пропустит весь следующий сезон из-за разрыва ахилла.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: запись стрима Джейлена Брауна
