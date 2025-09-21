Джейлен Браун: «Половина команды ушла. Чувствуется, что началась новая эра. Тейтум заплел брейды, я не понимаю, что происходит»

Форвард «Селтикс» осознает, что теперь это другая команда.

«Чувствуется, что началась новая эра. Половина команды ушла. Я желаю им всего наилучшего и благодарен им. Они были прекрасными товарищами по команде, так что немного грустно видеть, как они уходят. Это новая эра, все в каком-то смысле изменилось и перестроилось. Джей Ти заплел брейды, я не понимаю, что происходит», – заключил Браун .

В межсезонье «Бостон » покинули такие ключевые игроки, как Люк Корнет, Дрю Холидэй, Кристапс Порзингис и Эл Хорфорд, а Джейсон Тейтум, скорее всего, пропустит весь следующий сезон из-за разрыва ахилла.